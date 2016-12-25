ИГ назвало Британию одной из главных целей терактов в 2017 году

Лондон, 25 декабря. Главари «Исламского государства» поддерживали связь с джихадистами, пытавшимися организовать теракты в Великобритании. Однако если в уходящем году правоохранителям удавалось разоблачить преступные сговоры, в грядущем году террористы ИГ намерены довести задуманное до конца, сообщает The Guardian.

Террористы запрещенного в России ИГ еще в 2016 году планировали включить Великобританию в список целей терактов. Британские эксперты по безопасности склонны полагать, что ситуация не изменится, и в 2017 году Британия останется одной из главных целей террористов. Особое беспокойство британских правоохранителей вызывают граждане страны, которые воевали в Сирии на стороне ИГ и затем вернулись домой.

Как ранее сообщала Газета.Ru, боевики ИГ сожгли заживо турецких военных.