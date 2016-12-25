Член команды Трампа отказался от поста в Белом доме

Вашингтон, 25 декабря. Представитель избранного президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер отказался от предложенной ему должности директора по коммуникациям в Белом доме.

Этот пост был передан Шону Спайсеру, которого избранный глава государства ранее назначил на пост пресс-секретаря Белого дома, пишет «Газета.ру».

По словам самого Миллера, он не может исполнять данные обязанности в связи с семейными обстоятельствами. Отметим, что он добавил, что продолжит оказывать Трампу всестороннюю поддержку, однако не принимая непосредственного участия в работе администрации президента.

Добавим, что Миллер сделал данное заявление спустя два дня после того, как Трамп сообщил о его будущем назначении.