Спасатели сняли 130 туристов с застрявшего фуникулера на курорте в Италии

Брей-Червиния (Италия), 25 декабря. Спасатели завершили операцию по спасению туристов, застрявших на фуникулере на итальянском курорте. Около 130 человек несколько часов провисели запертыми в кабинах на высоте более 2500 метров.

Накануне Рождества путешественники, проводившие время на горнолыжном курорте Брей-Червиния в области Валле-д'Аоста оказались в неприятной ситуации — они застряли на фуникулере, который остановился, предположительно, из-за сильного ветра.

Эвакуация осложнялась непогодой – порывистым ветром и снегопадом, а вечером сгустились сумерки. На помощь итальянским спасателям пришли их коллеги из Швейцарии, они направили на место происшествия вертолет.