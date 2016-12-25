Шойгу попросят сделать «Аврору» бесплатной для школьников

Санкт-Петербург, 25 декабря. Легендарный крейсер «Аврора» в Петербурге скоро может стать бесплатным для посещения. О введении такой льготы, в первую очередь, для школьников, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко намерен попросить министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Полтавченко после обращения к нему одного из петербургских журналистов поддержал инициативу о введении бесплатного посещения «Авроры» для школьников. По мнению губернатора, это будет способствовать развитию патриотизма и росту интереса к истории ВМФ среди них. В просьбой о введении такой льготы Полтавченко обратится к министру обороны РФ Сергею Шойгу.