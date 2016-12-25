Советник Обамы объяснил, почему Китай для США опаснее, чем Россия

Вашингтон, 25 декабря. Первый заместитель советника президента США по национальной безопасности Бен Родс пояснил, почему президентская администрация не включила Россию в список угроз национальной безопасности.

По его словам, Китай представляет большую конкуренцию Соединенным Штатам, чем Россия, так как является намного более могущественной страной и в больше степени позиционирует себя как конкурент США.

Россия же, по словам Родса, с геополитической точки зрения представляет собой «непосредственную угрозу международному порядку и стабильности».

Напомним, что ранее стало известно, что администрация избранного президента США Дональда Трампа не включила Российскую Федерацию в число угроз национальной безопасности.