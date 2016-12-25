Получивший от ворот поворот Гройсман попытается приехать в Израиль позже

Киев, 25 декабря. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в связи с тем, что израильский коллега Биньямин Нетаньяху отказался принимать его, перенес визит в Израиль на неопределенный срок. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Причиной отмены визита стала ситуация вокруг голосования в Совбезе ООН по резолюции относительно строительства Израилем поселений на палестинских территориях. Из-за того, что украинская сторона поддержала резолюцию, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отказался принимать Гройсмана, передает Газета.Ru.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» осведомленный источник, Гройсман с пониманием отнесся к этой ситуации и перенес визит (на какой срок, впрочем, не уточняется). Украинский премьер подчеркнул, что намерен более тесно общаться с Тель-Авивом в целях урегулирования спорных моментов и развития двусторонних отношений.