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Ученые открыли неожиданный способ лечения импотенции
Технологии

Ученые открыли неожиданный способ лечения импотенции

25.12.2016 3:42
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Ученые открыли неожиданный способ лечения импотенции

Берлин, 25 декабря. Немецкие ученые заявили об открытии нового неожиданного средства от импотенции.

По словам специалистов, импланты для половых органов являются наиболее эффективным способом решения данной проблемы. Отмечается, что около 90% пациентов, использующих импланты, довольны результатом.

Для того, чтобы прийти к данному выводу, эксперты провели объемное исследование, в ходе которого было опрошено около 20 тысяч мужчин в возрасте от 30 до 39 лет. Оказалось, что 4% мужчин в этой возрастной категории страдают импотенцией.

Проверив все лучшие средства по устранению данного заболевания, ученые подтвердили эффективность имплантов.

Еще одним перспективным препаратом был назван ФДЭ-5, но у этого лекарства есть серьезные побочные эффекты и оно подойдет далеко не каждому мужчине.

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Ирина Лошкарева
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