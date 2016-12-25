Греческий «Дед Мороз» совершил вооруженное ограбление кондитерской лавки

Афины, 25 декабря. Грабитель, облачившийся в костюм Святого Василия, напал на кондитерскую лавку в Афинах.

Персонал кондитерской растерялся, отдав греческому «Деду Морозу» все денежные средства, которые находились в кассе.

Сразу после инцидента правоохранители начали поиски злоумышленника. Потерпевшие сообщили, что он был одет в костюм Святого Василия. Это своеобразный аналог Деда Мороза.

Дети ожидают прихода Святого Василия 1 января. Считается, что он проникает в дом через трубу. Правда, в последние годы, лик Деда Мороза уступает более модному Санта-Клаусу.

Накануне российский Дед Мороз рассказал детям, как не стать жертвой мошенников.