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Алеппо: боливийская актриса обвинила во лжи семилетнюю блогершу из Сирии
Новости Сирии

Алеппо: боливийская актриса обвинила во лжи семилетнюю блогершу из Сирии

25.12.2016 3:21
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Алеппо: боливийская актриса обвинила во лжи семилетнюю блогершу из Сирии

Алеппо, 25 декабря. Боливийская актриса и режиссер Карла Ортис, ранее побывавшая в Алеппо, обвинила во лжи популярную сирийскую блогершу Бану Алабед.

По мнению Ортис, семилетняя Алабед, ставшая популярной после публикаций в Twitter о тяжелой жизни в восточных районах Алеппо, никогда не была в этом сирийском городе.

Актриса пояснила, что в городе уже более 85 дней нет электричества, а 3G есть лишь у немногих людей. Кроме того, она усомнилась в том, что малолетний ребенок в состоянии писать посты на иностранном языке. 

Она подчеркнула, что обычные люди, а следом за ними и сотрудники СМИ сообщают из Алеппо «фейковые» новости, а люди по всему миру верят в эту ложь.

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Ирина Лошкарева
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