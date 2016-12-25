Сербский ватерполист забил невероятный гол ногой в прощальном матче

Белград, 25 декабря. Ватерполист из Сербии Слободан Никич отличился голом ногой в прощальном матче за сборную Сербии.

Специалисты отмечают, что подобное взятие ворот — чрезвычайная редкость для водного поло. На мировом уровне такие акробатические трюки встречаются изредка.

Матч сборной Сербии против команды лучших ватерполистов других стран стал заключительным в карьере Нинича и его партнера по сборной Живко Гочича. Сербы победили со счетом 14:12.

Ранее Алексей Власенко возглавил российскую федерацию водного поло.