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Сербский ватерполист забил невероятный гол ногой в прощальном матче
Спорт

Сербский ватерполист забил невероятный гол ногой в прощальном матче

Вчера 3:01
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Сербский ватерполист забил невероятный гол ногой в прощальном матче

Белград, 25 декабря. Ватерполист из Сербии Слободан Никич отличился голом ногой в прощальном матче за сборную Сербии.

Специалисты отмечают, что подобное взятие ворот — чрезвычайная редкость для водного поло. На мировом уровне такие акробатические трюки встречаются изредка.

Матч сборной Сербии против команды лучших ватерполистов других стран стал заключительным в карьере Нинича и его партнера по сборной Живко Гочича. Сербы победили со счетом 14:12.

Ранее Алексей Власенко возглавил российскую федерацию водного поло.

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Сергей Свазовский
#слободан никич #живко гочич
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