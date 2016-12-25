Львовские поляки потребовали автономии от Киева

Львов, 25 декабря. Члены польской общины Львова потребовали экономической автономии от Киева.

Сообщается, что в ходе прошедшего во Львове форума региональной польской общины, участники выступили за экономическую независимость региона от властей Украины.

По словам представителей общины, ими был проведен анализ, результаты которого показали негативное состояние экономического развития во Львовской области.

«У Львова перспектива еще есть, а у других регионов ее нет. Польша даст львовянам возможность реализовать себя», — заявил председатель объединения Сергей Лукьяненко.

Он подчеркнул, что Львовская область в экономическом развитии на полвека отстает от соседних областей Польши.