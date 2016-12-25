Трамп назвал «большим поражением» резолюцию СБ ООН по Израилю

Вашингтон, 25 декабря. Будущий президент США Дональд Трамп назвал резолюцию СБ ООН о запрете поселенческой деятельности на оккупированной территории Палестины большим поражением Израиля.
Республиканец опасается, что решение ООН приведет к значительному осложнению борьбы за мир в регионе. Тем не менее, Трамп пообещал, что обязательно добьется мира.
Следует отметить, что резолюция была принята почти единогласно. США воздержались, хотя израильтяне надеялись, что американцы воспользуются правом вето.
Официальный Тель-Авив уже заявил о нежелании исполнять резолюцию. Кроме того, премьер еврейского государства анонсировал пересмотр отношений с ООН.