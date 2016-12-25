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Трамп назвал «большим поражением» резолюцию СБ ООН по Израилю
Политика

Трамп назвал «большим поражением» резолюцию СБ ООН по Израилю

Вчера 2:48
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Трамп назвал «большим поражением» резолюцию СБ ООН по Израилю

Вашингтон, 25 декабря. Будущий президент США Дональд Трамп назвал резолюцию СБ ООН о запрете поселенческой деятельности на оккупированной территории Палестины большим поражением Израиля.

Республиканец опасается, что решение ООН приведет к значительному осложнению борьбы за мир в регионе. Тем не менее, Трамп пообещал, что обязательно добьется мира.

Следует отметить, что резолюция была принята почти единогласно. США воздержались, хотя израильтяне надеялись, что американцы воспользуются правом вето.

Официальный Тель-Авив уже заявил о нежелании исполнять резолюцию. Кроме того, премьер еврейского государства анонсировал пересмотр отношений с ООН.

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Сергей Свазовский
#дональд трамп
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