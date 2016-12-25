Трамп рассказал о причинах ликвидации своего благотворительного фонда

Вашингтон, 25 декабря. По словам избранного президента США Дональда Трампа, он принял решение о ликвидации своего благотворительного фонда Trump Foundation для того, чтобы избежать конфликта интересов.

Он напомнил, что Фонд провел огромную работу в течение многих лет, жертвуя миллионы долларов бесчисленному количеству объединений. Организация помогала ветеранам, сотрудникам правоохранительных органов и детям.

Однако для того, чтобы избежать конфликта интересов с его ролью в качестве президента, он подчеркнул, что продолжит заниматься своей благотворительной деятельностью другими способами.

Отметим, что миллиардер не назвал конкретные сроки закрытия фонда. Трамп пояснил, что отдал распоряжение своему юристу сделать все необходимое для этого.