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Двукратный обладатель премии «Оскар» Хиль Паррондо умер в Испании
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Двукратный обладатель премии «Оскар» Хиль Паррондо умер в Испании

Вчера 2:35
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Двукратный обладатель премии «Оскар» Хиль Паррондо умер в Испании

Мадрид, 25 декабря. Кинохудожник Хиль Паррондо, дважды удостоенный премии «Оскар», умер в Мадриде на 96-м году жизни. О его смерти сообщило El Mundo.

За свою карьеру Паррондо поучаствовал в создании 114 фильмов. Среди них «Доктор Живаго», «Спартак» и другие известные картины.

Паррондо получал «Оскары» в 1970 и 1971 годах. Его работа в качестве художника в кинофильмах «Паттон» и «Николай и Александра» была признана американской киноакадемией лучшей.

Кроме того, Паррондо четырежды становился обладателем престижной испанской премии «Гойя».

Ранее сообщалось о кончине рок-гитариста Ричарда Парфитта. Он также встретил смерть на испанской земле.

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Сергей Свазовский
#хиль паррондо
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