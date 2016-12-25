Полицейский убит во время обстрела поста ППС в Махачкале

Махачкала, 25 декабря. Сотрудник полиции погиб во время обстрела поста ППС в Махачкале, совершенного неизвестными преступниками.

В настоящее время в Махачкале введен план «Сирена» для поиска автомобиля с преступниками.

Сообщается, что инцидент произошел в Ленинском районе столицы Дагестана, на трассе Махачкала — Каспийск. Преступники открыли огонь по правоохранителям, когда те попытались остановить их машину для проведения досмотра.

По словам источника в оперативных службах, силовики заметили подозрительный автомобиль и дали сигнал остановиться, однако оттуда немедленно последовал огонь на поражение.

В результате один полицейский скончался на месте от полученных ранений, еще двое были госпитализированы, как сообщает «Газета.ру».