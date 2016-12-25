Неизвестные устроили стрельбу в Махачкале, ранено двое полицейских

Махачкала, 25 декабря. Двое полицейских получили ранения во время обстрела неизвестными в Махачкале.

По словам представителя пресс-службы Министерства внутренних дел Дагестана, инцидент произошел неподалеку от Троллейбусного кольца. Неизвестными преступниками был обстрелян наряд полиции.

По имеющимся данным, сотрудники полиции, получившие ранения, были госпитализированы.

В настоящее время правоохранительные органы республики выясняют обстоятельства случившегося и занимаются розыском преступников, которые скрылись после содеянного.