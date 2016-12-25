Трамп высказался о резолюции СБ ООН по Израилю

Вашингтон, 25 декабря. Будущий президент США Дональд Трамп считает, что принятая советом безопасности ООН резолюция по Израилю осложнит переговоры еврейского государства с Палестиной.

Решение ООН республиканец охарактеризовал словами «очень плохо». Трамп считает, что речь идет о большом поражении Израиля, которое существенно затруднит переговоры об установлении мира.

Тем не менее, будущий хозяин Белого дома пообещал добиться успеха в этом направлении.

Накануне Израиль отменил визит украинского премьера Владимира Гройсмана. Отмена поездки связана с поддержкой Украиной резолюции СБ ООН.