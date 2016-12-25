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Huffington Post назвал главные успехи Путина в уходящем году
Россия

Huffington Post назвал главные успехи Путина в уходящем году

Вчера 2:02
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Huffington Post назвал главные успехи Путина в уходящем году

Москва, 25 декабря. Подводя итоги уходящего 2016 года, интернет-издание The Huffington Post назвало пять основных достижений президента РФ Владимира Путина.

Сообщается, что за прошедший год российскому главе удалось обернуть в свою пользу по меньшей мере пять особенно рискованных ситуаций.

Так, главным достижением российского президента стала успешная российская военная операция в Сирии, и, в частности, победа в Алеппо.

Также издание отметило выход Российской Федерации из международной изоляции.

Помимо этого, в успехи Путина можно записать победу пророссийски настроенных популистских партий в государствах Центральной Европы.

Еще одним достижением российского главы названо расположение к себе, которое он завоевал у части французского общественного мнения.

Наконец последним называется укрепление власти внутри самой России.

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Ирина Лошкарева
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