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Рождественская бомба: Германия готовится к самой масштабной эвакуации в истори
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Рождественская бомба: Германия готовится к самой масштабной эвакуации в истори

Сегодня 1:26
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Рождественская бомба: Германия готовится к самой масштабной эвакуации в истори

Берлин, 25 декабря. Утром воскресенья 25 декабря в немецком городе Аугсбург пройдет эвакуация 54 тысяч жителей. Беспрецедентные действия связаны с подрывом бомбы времен Второй мировой войны.

Авиационная бомба весит почти четыре тонны. Она была найдена в ходе строительных работ в центре Аугсбурга.

Следует отметить, что в истории Германии еще не было столь масштабных эвакуаций. В связи с подрывом бомбы в городе пришлось отменить все рождественские церковные службы.

Ранее уходящий президент США Барак Обама в последний раз поздравил американцев с рождественскими праздниками.

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Сергей Свазовский
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