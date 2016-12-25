Стало известно, зачем украинские экстремисты похитили директора крымского музея

Геническ, 25 декабря. Похитители учредителя частного «Крымского исторического музея-заповедника» Гуливера Альтина пытались заставить его перевезти коллекцию из музейного фонда на Украину.

По словам члена правительства Крыма Заура Смирнова, Альтин был похищен неизвестными в городе Геническе Херсонской области. Инцидент произошел 17 декабря.

По имеющейся информации, на Альтина оказывали давление для того, чтобы он прекратил деятельность в Крыму и переправил коллекцию, связанную с историей Крыма и крымских татар на Украину.

Отмечается, что преступники угрожали жизни и безопасности самого Альтина.

Подчеркивается, что в настоящее время Альтин «находится в безопасности, коллекции ничего не угрожает».