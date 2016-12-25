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Ученые назвали лучший возраст для отцовства
Общество

Ученые назвали лучший возраст для отцовства

Сегодня 1:13
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Ученые назвали лучший возраст для отцовства

Москва, 25 декабря. Ученые установили, что мужчинам лучше всего становиться отцами в промежутке между 30 и 40 годами.

По мнению исследователей, именно в этом возрасте мужчины в должной мере готовы к этой ответственной роли.

Также ученые выяснили, что у детей, родившихся от тридцатилетних отцов, больше шансов стать красивыми, здоровыми и крепкими. А вот уже с сорока лет повышается риск возникновения различных патологий.

Ранее оказалось, что музыкальные вкусы человека в значительной мере обусловлены его генами.

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Сергей Свазовский
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