FAN-TV Лента новостей
Кабмин Турции утвердил соглашение с РФ по «Турецкому потоку»
Экономика

Кабмин Турции утвердил соглашение с РФ по «Турецкому потоку»

Сегодня 1:16
55

Кабмин Турции утвердил соглашение с РФ по «Турецкому потоку»

Анкара, 25 декабря. Правительство Турции приняло решение утвердить межправительственное турецко-российское соглашение касательно проекта строительства газопровода «Турецкий поток».

Сообщается, что текст принятого турецким кабинетом миистров решения был в субботу опубликован в официальном издании правительства Resmi Gazete.

Напомним, что в начале декабря турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган подписал ранее принятый парламентом страны закон о ратификации соглашения с Российской Федерацией по проекту строительства газопровода «Турецкий поток».

10 октября Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту «Турецкий поток», предполагающее строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая.

комментарии
Ирина Лошкарева
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 24 декабря 2016 22.30: САА отбила атаку ИГ в Дейр эз-Зоре, боевики сдают позиции в Дамаске

Вчера 22:30
528

В Алеппо обнаружен гигантский склад оружия, маркированного как «подарок из Катара»

Вчера 20:18
1954

Новости США: Обама дал Порошенко $350 млн на войну с Донбассом, Трамп и Путин поставили Клинтон на место

Вчера 19:50
1656

Сирия новости 24 декабря 2016 19.30: САА атакует «Джебхат ан-Нусру» в Хомсе, ИГ несет потери в Дейр эз-Зоре

Вчера 19:30
865

Главные новости 24 декабря

Вчера 18:38
324
Показать еще
Прямая трансляция

Дед Мороз из Великого Устюга прибыл в Петербург и назвал главное событие 2016 года. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Huffington Post назвал главные успехи Путина в уходящем году

2:02

Стали известны планы Путина в ходе визита в Санкт-Петербург

1:46

Трамп распускает благотворительный фонд своего имени

1:44

Бабушка пыталась спасти младенца, выброшенного отцом с восьмого этажа в Подмосковье

1:37

Стало известно, зачем украинские экстремисты похитили директора крымского музея

1:30

Рождественская бомба: Германия готовится к самой масштабной эвакуации в истори

1:26

Помощник Обамы увидел в Китае больше опасности для США, чем в России

1:20

Кабмин Турции утвердил соглашение с РФ по «Турецкому потоку»

1:16

Ученые назвали лучший возраст для отцовства

1:13

Сирия: боевики обстреляли провинции Дамаск, Алеппо, Деръа, Хама и Эль-Кунейтра

0:55

Подозреваемый в жестокой расправе над 12-летней девочкой задержан в Москве

0:37

Нетаньяху отменил визит украинского премьер-министра в Израиль

0:31
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Huffington Post назвал главные успехи Путина в уходящем году
Читать
Закрыть