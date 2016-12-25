Кабмин Турции утвердил соглашение с РФ по «Турецкому потоку»

Анкара, 25 декабря. Правительство Турции приняло решение утвердить межправительственное турецко-российское соглашение касательно проекта строительства газопровода «Турецкий поток».

Сообщается, что текст принятого турецким кабинетом миистров решения был в субботу опубликован в официальном издании правительства Resmi Gazete.

Напомним, что в начале декабря турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган подписал ранее принятый парламентом страны закон о ратификации соглашения с Российской Федерацией по проекту строительства газопровода «Турецкий поток».

10 октября Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту «Турецкий поток», предполагающее строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая.