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Сирия: боевики обстреляли провинции Дамаск, Алеппо, Деръа, Хама и Эль-Кунейтра
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Сирия: боевики обстреляли провинции Дамаск, Алеппо, Деръа, Хама и Эль-Кунейтра

Сегодня 0:55
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Сирия: боевики обстреляли провинции Дамаск, Алеппо, Деръа, Хама и Эль-Кунейтра

Дамаск, 25 декабря. За минувшие сутки в Сирии зафиксировано 36 обстрелов со стороны боевиков. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Уточняется, что в провинции Дамаск огонь вели боевики вооруженного формирования»Джейш аль-Ислам». Под огонь попали местные больница и стадион. Обстрелы велись и по объектам, расположенным в провинциях Алеппо, Деръа, Хама и Эль-Кунейтра.

В бюллетене отмечается, что российские вооруженные силы не наносили ударов по группировкам, согласившимся прекратить боевые действия.

Ранее сообщалось о значительных потерях турецких вооруженных сил в Сирии. Журналист Хайреддин Туг обвинил официальные СМИ Турции в замалчивании фактов гибели военных на территории САР.

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Сергей Свазовский
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