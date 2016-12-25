Сирия: боевики обстреляли провинции Дамаск, Алеппо, Деръа, Хама и Эль-Кунейтра

Дамаск, 25 декабря. За минувшие сутки в Сирии зафиксировано 36 обстрелов со стороны боевиков. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Уточняется, что в провинции Дамаск огонь вели боевики вооруженного формирования»Джейш аль-Ислам». Под огонь попали местные больница и стадион. Обстрелы велись и по объектам, расположенным в провинциях Алеппо, Деръа, Хама и Эль-Кунейтра.

В бюллетене отмечается, что российские вооруженные силы не наносили ударов по группировкам, согласившимся прекратить боевые действия.

Ранее сообщалось о значительных потерях турецких вооруженных сил в Сирии. Журналист Хайреддин Туг обвинил официальные СМИ Турции в замалчивании фактов гибели военных на территории САР.