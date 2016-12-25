Помощник Обамы увидел в Китае больше опасности для США, чем в России

Вашингтон, 25 декабря. Китай представляет большую угрозы для национальной безопасности США, чем Россия. Такое мнение высказал заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс в интервью телеканалу Al Jazeera.

По мнению Родса, Россия является «сиюминутной угрозой», в то время как Китай представляет угрозу в долгосрочной перспективе — Китай станет «гораздо более мощной страной, чем Россия».

«Китай же — гораздо более могущественная держава, которая в гораздо большей степени представляет из себя соперника США, чем Россия», — подчеркнул Родс.

Как ранее сообщала Газета.Ru, Обама подписал закон, ограничивающий военное сотрудничество с Россией.