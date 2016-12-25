Подозреваемый в жестокой расправе над 12-летней девочкой задержан в Москве

Москва, 25 декабря. Московские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Тело жестоко убитой 12-летней девочки было обнаружено на юго-востоке Москвы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый — сожитель родственницы девочки. Мужчина пытался бежать из страны, однако после того как был пойман, признал свою вину в содеянном, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что семье убитой девочки поступали угрозы.