Нетаньяху отменил визит украинского премьер-министра в Израиль

Тель-Авив, 25 декабря. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху решил отменить визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, запланированный на будущую неделю. Об этом сообщает издание Yedioth Ahronoth.

Поводом к отмене визита послужила позиция Украины по резолюции СБ ООН, запретившей еврейскому государству осуществлять любую переселенческую деятельность на оккупированных территориях Палестины.

Следует отметить, что принятие данной резолюции вызвало крайне негативную реакцию Тель-Авива. Израиль отказался ее выполнять. Кроме того, Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости пересмотра отношений с ООН. Критике израильского правительства подверглась и администрация Барака Ообамы.