Ученые раскроют тайны древних мумий при помощи ДНК-теста

Москва, 25 декабря. Специалисты медицинского исследовательского центра утверждают, что ими разгадана тайна древних мумий.

Смелое заявление сделано после изучения мумии мужчины, проживавшего в промежутке времени между десятью и тремя тысячами лет до нашей эры.

Ученые вычислили, что мужчина проживал на территории Южной Америки на побережье Тихого океана. Ряд специалистов утверждает, что схожие объекты ранее находили в пустыне Атакама.

Исследователи обещают воссоздать внешний вид древнего жителя по его ДНК-тесту. При этом будет использована компьютеризированная томограмма мозга.

Ранее ученые выяснили, когда и почему погибнет Земля.