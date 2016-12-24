Премьер Израиля решил пересмотреть отношения с ООН

Тель-Авив, 24 декабря. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение пересмотреть отношения между Израилем и ООН. Об этом сообщает Reuters.

Причиной недовольства главы правительства стало принятие СБ ООН резолюции, запрещающей Израилю осуществлять переселенческую деятельность на оккупированной территории Палестины.

Следует отметить, что решение по данной резолюции было принято странами-участницами ООН почти единогласно. Воздержались лишь представители Соединенных Штатов.

В Тель-Авиве ожидали от США более активной позиции. Однако американцы на этот раз решили не пользоваться правом вето в отношении данной инициативы, что вызвало большое разочарование израильтян.