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NYT рассказала, как евроассоциация рвет экономику Украины в клочья
Украина

NYT рассказала, как евроассоциация рвет экономику Украины в клочья

Сегодня 0:04
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NYT рассказала, как евроассоциация рвет экономику Украины в клочья

Нью-Йорк, 24 декабря. Интеграция Украины с Евросоюзом за год нанесла экономике страны огромный ущерб: он уже превысил 1 млрд долларов. Об этом сообщает The New York Times.

В качестве показательного примера автор статьи приводит компанию «Авангард», производящую за год миллиарды яиц. Но соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС, вопреки ожиданиям, плачевно отразилось на деятельности фирмы: из-за низких квот на ввоз товаров «Авангард» может экспортировать всего 1,5% производимой продукции.

В аналогичной ситуации оказались производители меда: годовая квота была выбрана за полтора месяца. Между тем, на продукцию сельскохозяйственного сектора приходится 40% украинского экспорта.

Ущерб производству наносит и ухудшение отношений с Россией: в сельском хозяйстве Украины наблюдается кризис. 

Общий ущерб экономике Украины от евроинтеграции оценивается в 1,3 млрд долларов, и ситуация будет только усугубляться, признают эксперты, в том числе и на Украине. 

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