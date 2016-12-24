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Эхо Второй мировой: 54 тысячи немцев спешно покинули дома из-за бомбы
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Эхо Второй мировой: 54 тысячи немцев спешно покинули дома из-за бомбы

Сегодня 23:58
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Эхо Второй мировой: 54 тысячи немцев спешно покинули дома из-за бомбы

Берлин, 24 декабря. Жители немецкого города Аугсбург покинут свои дома утром 25 декабря из-за бомбы времен Второй мировой войны, которую планируется подорвать в этот день. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Бомбу обнаружили в ходе строительства в историческом центре города. Ее вес составляет не многим меньше четырех тонн.

Жители города эвакуированы в радиусе полутора километров от места планового подрыва. Никогда раньше в Германии не проводилась столь масштабная эвакуация.

Ранее сообщалось о подозрительном автомобиле, который сорвал рождественскую ярмарку во французском городе Мец.

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Сергей Свазовский
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