Эхо Второй мировой: 54 тысячи немцев спешно покинули дома из-за бомбы

Берлин, 24 декабря. Жители немецкого города Аугсбург покинут свои дома утром 25 декабря из-за бомбы времен Второй мировой войны, которую планируется подорвать в этот день. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Бомбу обнаружили в ходе строительства в историческом центре города. Ее вес составляет не многим меньше четырех тонн.

Жители города эвакуированы в радиусе полутора километров от места планового подрыва. Никогда раньше в Германии не проводилась столь масштабная эвакуация.

Ранее сообщалось о подозрительном автомобиле, который сорвал рождественскую ярмарку во французском городе Мец.