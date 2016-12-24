Покинувшие восточный Алеппо сирийцы получили две тонны гумпомощи от военных РФ

Москва, 24 декабря. Военные российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии передали мирным гражданам, покинувшим восточные районы Алеппо, около двух тонн гуманитарных грузов. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра.

Уточняется, что гуманитарная акция была проведена в пункте временного размещения жителей в районе Аль-Азизия. Всего сирийцам, покинувшим Алеппо, было передано около двух тонн гуманитарной помощи. Кроме того, продолжают работать специальные пункты, в которых можно получить горячее питание и предметы первой необходимости.

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