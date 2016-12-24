Американские военные заметили упряжку Санта-Клауса над Москвой и Петербургом

Москва, 24 декабря. Традиционное мировое турне Санта-Клауса достигло Москвы и Санкт-Петербурга. Перемещения Санты можно отследить на сайте www.noradsanta.org. Эту информацию дублирует и ряд социальных сетей.

Системы ПВО и ПРО Канады и США ведут наблюдения за упряжкой Санта-Клауса с 1955 года. В этих целях используется 47 радаров. Они размещены на Севере и Востоке обоих государств. Кроме того, спутники реагируют на нос оленя-вожака Рудольфа.

Благодаря цифровым фото- и видеокамерам движение Санта-Клауса фиксируется на всем протяжении его мирового турне.

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