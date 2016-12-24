Четыре человека погибли от отравления угарным газом во Владикавказе

Владикавказ, 24 декабря. Двое детей и две женщины найдены мертвыми в одном из домов частного сектора во Владикавказе. Об этом сообщает СУ СКР по Северной Осетии.

Наиболее вероятная причина их смерти — отравление угарным газом. Следствие полагает, что источником отравления стала печка, которую семья использовала в качестве отопления.

Погибшие женщины были родными сестрами 1980 и 1983 годов рождения. Вместе с ними погибли дети двух и шести лет. По факту происшествия начата доследственная проверка.

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