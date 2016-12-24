Путин и Роухани назвали освобождение Алеппо шагом к полной победе над терроризмом

Москва, 24 декабря. Освобождение Алеппо является важным шагом на пути к полной победе над терроризмом в Сирии. Это в ходе телефонного разговора отметили президент России Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Роухани. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Телефонный разговор между российским и иранским лидерами состоялся сегодня. Основной темой переговоров стала Сирия и процесс мирного урегулирования кризиса в стране.

«Подчеркнуто, что успешное завершение совместными усилиями операции по освобождению города Алеппо от боевиков является важным шагом на пути полной победы над международным терроризмом в Сирии и установления мира в этой стране», — отмечается в сообщении.

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