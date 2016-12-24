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Жители Донбасса заживо сожгли парившихся в бане пьяных неонацистов
Украина

Жители Донбасса заживо сожгли парившихся в бане пьяных неонацистов

Сегодня 22:42
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Жители Донбасса заживо сожгли парившихся в бане пьяных неонацистов

Донецк, 24 декабря. В частном секторе населенного пункта Красногоровка в Донбассе на Украине местные жители заживо сожгли трех пьяных украинских неонацистов, отдыхавших в бане. О происшествии рассказал представитель министерства обороны ДНР Эдуард Басурин.

По его информации, жертвами поджога стали члены одного из националистических украинских батальонов. Жители города подожгли баню, когда в ней отдыхали радикалы. Все трое сгорели заживо.

Населенный пункт Красногоровка подконтролен киевским властям.

Следует отметить, что орудующие на Украине незаконные вооруженные формирования крайне правых взглядов неоднократно совершали страшные преступления против мирных жителей.

Трагедия 2 мая 2014 в Одессе унесла жизни 48 людей лишь по официальной статистике.

Наряду со сложным экономическим положением, деятельность радикальных группировок называют среди причин массовой миграции украинцев в Россию и другие страны.

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Сергей Свазовский
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Украинские националисты под Херсоном напали на учредителя крымского музея
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