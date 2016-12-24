Украинские националисты под Херсоном напали на учредителя крымского музея

Симферополь, 24 декабря. Украинские националисты напали на учредителя Крымского исторического музея-заповедника. Нападение произошло в середине декабря в Херсонской области.

Группа боевиков похитила специализирующегося на истории и культуре крымских татар ученого Гуливера Альтина, требуя от него перенести музей-заповедник на территорию Украины. Дерзкое похищение произошло прямо посреди украинского Геническа. Ученого насильно удерживали на протяжении трех часов.

Член крымского правительства Заур Смирнов объяснил РИА Новости, что это делается по заказу киевских властей, которые стремятся вывезти из Крыма максимальное количество культурных ценностей, и для достижения этой цели используют любые средства, в том числе атаки экстремистов на обычных людей.