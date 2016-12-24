Стало известно об угрозах семье зверски убитой 12-летней девочки

Москва, 24 декабря. Соседка 12-летней девочки, зверски убитой накануне в Москве, рассказала об угрозах в адрес семьи ребенка.

Родителей погибшей соседка охарактеризовала как тихих и приличных людей. Киргизская семья проживала на улице Ферганской. Мать обеспечивала уход за больной женщиной на протяжении нескольких лет. Хозяева позволили ей проживать вместе.

Однако бывший супруг сестры сиделки был настроен к семье агрессивно. Он часто угрожал девочке и ее матери. Женщина консультировалась у соседки, поскольку у той муж работает в системе правоохранительных органов.

Ранее стали известны подробности убийства 12-летней девочки в Москве.