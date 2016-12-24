Отец-убийца рассказал, почему выбросил своего годовалого сына с восьмого этажа

Москва, 24 декабря. Молодой отец хладнокровно убил своего годовалого сына, сбросив его с балкона восьмого этажа. Трагедия произошла в ночь на 24 декабря в Подмосковье.

25-летнего жителя Монино Щелковского района Подмосковья подозревают в хладнокровном убийстве собственного годовалого сына. Мужчину уже задержали, свою вину он признал.

В ходе допросов выяснилось, что мужчина выбросил ребенка на улицу из-за того, что тот громко плакал, потому что болел, и тем самым мешал спать. Примечательно, что семья всегда считалась благополучной. Следователи, впрочем, не исключают, что отец в момент совершения преступления мог находиться под действием психотропных веществ, передает «Комсомольская правда в Москве».