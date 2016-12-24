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Макгрегор угрожает разбить Мейвезеру лицо
Спорт

Макгрегор угрожает разбить Мейвезеру лицо

Сегодня 21:56
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Макгрегор угрожает разбить Мейвезеру лицо

Дублин, 24 декабря. Боец смешанных единоборств и победитель Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях Конор Макгрегор пообещал разбить лицо своему будущему сопернику Флойду Мейвезеру.

Ирландец разместил угрожающее послание на своей странице в Instagramm. Коллаж, на котором размещены оба спортсмена, подписан лаконично: «Я собираюсь разбить ему лицо».

Ранее сообщалось о скором дебюте Макгрегора в кинематографе. Ирландец сыграет в культовом сериале «Игра престолов». Почитатели фильма смогут оценить талант Макгрегора в двух последних сезонах.

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Сергей Свазовский
#конор макгрегор #флойд мейвезер
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