Крымчан предупредили об опасности пребывания на Украине

Симферополь, 24 декабря. Жители Крыма все чаще подвергаются давлению и угрозам со стороны украинских пограничников при пересечении границы, заявил член крымского правительства Заур Смирнов.

Представитель правительства крымского полуострова по вопросам межнациональных отношений Заур Смирнов прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг поездок крымчан на Украину. Он отметил, что опасность для жителей Крыма на фоне украинской пропаганды «исходит от незаконных вооруженных группировок». Речь идет о деятельности запрещенных в РФ нацбатов «Правый сектор» и «Азов», а также организаторе ряда блокад Крыма Ленуре Ислямове. Смирнов отметил, что перед поездкой на Украинe стоит «взвесить все «за и «против».