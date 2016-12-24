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Убийца посла РФ Карлова действовал не в одиночку — МВД Турции
Политика

Убийца посла РФ Карлова действовал не в одиночку — МВД Турции

Сегодня 21:39
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Убийца посла РФ Карлова действовал не в одиночку — МВД Турции

Анкара, 24 декабря. Убийство посла России в Турции Андрея Карлова было совершено при участии группы лиц. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Сулейман Сойлу, слова которого цитирует агентсво Anadolu.

Сойлу отметил, что турецкие правоохранительные органы проверяют связи исполнителя как внутри страны, так и за рубежом. Министр акцентирует внимание на связи убийцы с террористическими течениями, близкими оппозиционному проповеднику Фетхуллаху Гюлену.

Глава турецкого МВД сообщил о важных обстоятельствах, которые удалось выяснить в ходе расследования. Однако разглашать их он не считает возможным из-за тайны следствия.

 Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал Владимиру Путину о ходе расследования убийства российского посла Андрея Карлова.

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Cергей свазовский
#сулейман сойлу #андрей карлов
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