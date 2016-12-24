Новая партия Савченко поднимет украинский народ на революцию

Киев, 24 декабря. Политическая сила народного депутата Украины Надежды Савченко получит название РУНА: движение, реформы, революция украинского народа. Об этом народная избранница сообщила на своей странице в Facebook.

Бывшая военнослужащая сообщила, что уже 26 декабря официально объявит о создании революционной политической силы. Это произойдет в рамках мероприятия, посвященного системным изменениям политической системы на Украине.

Ранее стало известно о создании новом политическом проекте во главе с народным депутатом Надеждой Савченко.