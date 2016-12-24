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Ученые рассказали, кто «надул» гигантский космический пузырь
Общество

Ученые рассказали, кто «надул» гигантский космический пузырь

Сегодня 21:27
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Ученые рассказали, кто «надул» гигантский космический пузырь

Вашингтон, 24 декабря. Сотрудники NASA обнародовали снимки космоса, на которых отчетливо видна область голубого свечения, похожая на огромный пузырь.

Исследователи из американского космического агентства полагают, что большой пузырь был создан космическим ветром, оставшимся после раскаленной звезды. Известно, что странный объект находится в созвездии Большого пса на расстоянии 5200 световых лет от нашей планеты. Ученые полагают, что пузырь образован ионизированными атомами кислорода, появившимися после долгого процесса образования Вольфа-Райе.

 

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Ирина Селезнева
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