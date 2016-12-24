Путин и Роухани договорились о координации действий по урегулированию в Сирии

Москва, 24 декабря. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с коллегой из Ирана Хасаном Роухани. Стороны договорились продолжить координировать действия, направленные на урегулирование сирийского кризиса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как уточняется в сообщении, стороны договорились о тесной координации действий, направленных на достижение политического урегулирования сирийского кризиса. В частности, речь шла об организации в Астане переговоров для заинтересованных сторон. Целью переговоров должен стать выход на конкретные договоренности по Сирии.

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