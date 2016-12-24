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Сирия новости 24 декабря 2016 22.30: САА отбила атаку ИГ в Дейр эз-Зоре, боевики сдают позиции в Дамаске
Новости Сирии

Сирия новости 24 декабря 2016 22.30: САА отбила атаку ИГ в Дейр эз-Зоре, боевики сдают позиции в Дамаске

Сегодня 22:30
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Боевики-оппозиционеры решили сложить оружие и сдать свои позиции на северо-востоке от Дамаска

Сирия, 24 декабря. Военнослужащим сирийской армии удалось отбить атаку террористов ИГ* на свои позиции на юге от Дейр эз-Зора. На северо-западе от Дамаска боевики повстанческих группировок после попытки сопротивления приняли решение сдаться властям. ВВС Сирии ударили по укрепрайонам террористов в провинциях Алеппо, Даръя и Хама, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq)

Провинция Дамаск

Группы боевиков повстанческих формирований, дислоцирующиеся в долине Вади Барда на восточных склонах гор Каламун на северо-западе от Дамаска, выразили готовность сложить оружие и сдать свои позиции в регионе в обмен на возможность беспрепятственно покинуть Дамаск и направиться в Идлиб.

Согласно данным командования группировки «Джейш Аль-Ислам»**, боевики формирования начали операцию в районе населенного пункта Мидани, расположенного в Восточной Гуте, с целью прорывать оборонительные рубежи Сирийской арабской армии (САА) в регионе. Сообщается, что в ходе наступления был уничтожен танк правительственной армии. Информация в настоящий момент проверяется.

В ходе ожесточенных столкновений с отрядами террористов ИГ на восточных склонах гор Каламун в юго-западной части провинции Дамаск военнослужащим правительственных войск удалось ликвидировать восемь боевиков и захватит в плен еще троих. Короткие перестрелки в регионе время от времени возобновляются.

Военнослужащие САА уничтожили восемь террористов ИГ в ходе боев на юго-западе провинции Дамаск

Провинция Тартус

Российская Федерация расширила пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) в сирийском порту Тартус до полноценной военно-морской базы. Как отметил заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Краснов, Россия таким образом восстановила утраченные позиции и обеспечила свое присутствие на Ближнем Востоке на будущее.

Провинция Алеппо

По данным Местных координационных комитетов Сирии, ВВС САР нанесли серию авиаударов по укрепленным районам боевиков террористических группировок в окрестностях населенного пункта Хрейтан, расположенного на северо-западе от города Алеппо. Бомбардировка была проведена почти сразу после того, как сирийская разведка доложила о готовящейся попытке прорыва правительственной обороны в этом регионе.

Жители населенного пункта Джараблус, находящегося в северо-восточной части провинции Алеппо у самой границы с Турцией, вышли на демонстрацию против оккупации города боевиками Сирийской свободной армии (ССА)***. Мирное население требует повстанцев вывести с территории населенного пункта свои отряды и военную технику.

Провинция Дейр эз-Зор

Отряды боевиков ИГ предприняли попытку контратаки подразделений правительственной армии в районе блокпоста «Панорама» на юге от города Дейр эз-Зор. Однако сирийские войска вновь отбросили террористов назад, нанеся им урон в живой силе. Кроме того, было уничтожено несколько автомобилей с крупнокалиберными пулеметами боевиков.

Сирийская армия отбила атаку боевиков ИГ на юге от города Дейр эз-Зор

Провинция Даръа

Как сообщает один из сирийских новостных порталов, ВВС САР продолжают бомбардировки опорных пунктов боевиков террористических формирований недалеко от города Даэль, находящегося на севере провинции Даръа. По информации источника, в ходе воздушной операции террористам был нанесен серьезный урон в военной технике. Данные о численных потерях среди боевиков пока устанавливаются.

Провинция Идлиб

В населенном пункте Харем в северной части провинции Идлиб группой неизвестных была предпринята попытка покушения на высокопоставленного командира одной из оппозиционных группировок «Сукур Аль-Шам». Неизвестные установили взрывное устройство под автомобилем командира. Тем не менее, как сообщает оппозиционный источник, замысел злоумышленников был раскрыт и устройство удалось обезвредить до того, как оно сработало.

Провинция Ракка

Террористы ИГ на одной из площадей в центре Ракки устроили самосуд, казнив одного мирного жителя за помощь гражданскому населению в побеге с подконтрольных ИГ территорий. Мужчина был убит несколькими выстрелами в голову.

Провинция Хама

Согласно информации одного из сирийских новостных центров, ВВС САР нанесли несколько авиаударов по укрепленным районам боевиков террористических группировок вблизи населенного пункта Укайрибат, находящегося на востоке провинции Хама. В ходе бомбардировки было ликвидировано несколько групп террористов. Кроме того, разрушена значительная часть укреплений и уничтожено несколько транспортных средств боевиков.

ВВС САР провели бомбардировку укрепрайонов боевиков на востоке провинции Хама

Ирак

По данным источника в командовании иракской армии, за последние двое суток в ходе нескольких наступлений правительственных подразделений на позиции террористов ИГ в западной части провинции Аль-Анбар было ликвидировано как минимум 28 боевиков, в том числе несколько командиров ИГ.

Справка по организациям, упомянутым в публикации

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Алексей Громов
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