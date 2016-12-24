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Стала известна сумма взятки, полученной Пан Ги Муном от магната из Вьетнама
Политика

Стала известна сумма взятки, полученной Пан Ги Муном от магната из Вьетнама

Сегодня 21:08
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Стала известна сумма взятки, полученной Пан Ги Муном от магната из Вьетнама

Сеул, 24 декабря. Уходящего генсека ООН Пан Ги Муна подозревают в получении взяток в особо крупных суммах. По некоторым сведениям, речь идет о более чем 200 тыс. долларов. Об этом сообщает SBS News. 

Журналисты сообщили о том, что Пан Ги Мун якобы в 2005 и 2007 гг. получал взятки. В частности, в 2005 году во время приветственного обеда, приуроченного к визиту главы МИД Вьетнама в Корею, Пан Ги Мун получил 200 тыс. долларов. Дело в том, что в те времена Пан Ги Мун еще являлся министром иностранных дел и внешней торговли РК и мог оказать протекцию крупному вьетнамскому бизнесмену, главе компании Taekwang Пак Ен Ча. 

Журналисты также настаивают на том, что тот же бизнесмен передал еще 30 тыс. долларов Пан Ги Муну уже в 2007 году, когда последний занимал пост генсека ООН. 

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Владимир Багров
#пан ги мун
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