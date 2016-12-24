Ученые назвали лечение у врачей-женщин более эффективным, чем у коллег-мужчин

Кембридж, 24 декабря. Социологи из Гарвардского университета уверены, что лечение пожилых людей врачами-женщинами намного эффективны, чем лечение у медиков мужчин.

Исследователи Гарварда полагают, что пол врача очень важен для реабилитации пациента. Группа добровольцев старше 65 лет, участвовала в эксперименте, где одну часть пожилых людей лечили женщины, а вторую — мужчины. По данным социологов, смертность среди тех, кто проходил лечение и реабилитацию у врачей прекрасного пола, оказалась ниже, чем в другой группе. В исследовании говорится, что если бы медики мужского пола достигли бы тех же результатов, что их коллеги-женщины, смертность могла бы сократиться на 32 тысячи.