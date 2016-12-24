Житель Подмосковья выбросил своего годовалого сына с балкона восьмого этажа

Москва, 24 декабря. Житель Подмосковья выбросил своего годовалого ребенка с восьмого этажа. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Трагедия произошла в ночь на 24 декабря в поселке Монино Щелковского района. Молодой отец — 25-летний мужчина — хладнокровно убил своего собственного ребенка, выбросив его с балкона восьмого этажа.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Подозреваемый в убийстве собственного сына мужчина задержан.