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Житель Подмосковья выбросил своего годовалого сына с балкона восьмого этажа
Происшествия

Житель Подмосковья выбросил своего годовалого сына с балкона восьмого этажа

Сегодня 20:47
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Житель Подмосковья выбросил своего годовалого сына с балкона восьмого этажа

Москва, 24 декабря. Житель Подмосковья выбросил своего годовалого ребенка с восьмого этажа. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета. 

Трагедия произошла в ночь на 24 декабря в поселке Монино Щелковского района. Молодой отец — 25-летний мужчина — хладнокровно убил своего собственного ребенка, выбросив его с балкона восьмого этажа. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Подозреваемый в убийстве собственного сына мужчина задержан. 

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