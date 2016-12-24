Турецкие СМИ сообщают о десятках погибших военных под Эль-Баб в Сирии

Дамаск, 24 декабря. Турецкая армия ежедневно теряет десятки военных в ходе боевых действий в Сирии, пишет турецкий журналист Хайреддин Туг в личном аккаунте в Twitter.

По данным турецкого журналиста Хайреддина Туга, на сегодняшний день в боях за сирийский город Эль-Баб погибли свыше 100 турецких военнослужащих. Туг обвиняет власти Анкары, что поставленное Турцией боевикам ИГ («Исламское государство» запрещено в РФ) вооружение уничтожает турецких солдат. Он также упрекает СМИ Турции, что ни один официальный канал не говорит о жертвах среди собственных военнослужащих.