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Захарова показала роскошный подарок от главы МИД Сербии
Общество

Захарова показала роскошный подарок от главы МИД Сербии

Сегодня 20:35
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Мария Захарова

Москва, 24 декабря. Глава МИД Сербии Ивица Дачич подарил официальному представителю российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой часть этнического костюма — «жилетку».

Представитель отечественного МИД Мария Захарова разместила на Facebook пост с фотографией верхней части национального костюма сербов. Эту «жилетку», как назвала ее дипломат, презентовал Захаровой министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. «Единственный недостаток этой потрясающей вещи — отсутствует верхняя пуговица, — прокомментировала подарок представитель МИД РФ. — Но тот, кто знает Дачича, этому не удивится», — добавила она, отметив, что «жилетка» села идеально, хотя мерок с дипломата никто не снимал.

 

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