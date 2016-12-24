Захарова показала роскошный подарок от главы МИД Сербии

Москва, 24 декабря. Глава МИД Сербии Ивица Дачич подарил официальному представителю российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой часть этнического костюма — «жилетку».

Представитель отечественного МИД Мария Захарова разместила на Facebook пост с фотографией верхней части национального костюма сербов. Эту «жилетку», как назвала ее дипломат, презентовал Захаровой министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. «Единственный недостаток этой потрясающей вещи — отсутствует верхняя пуговица, — прокомментировала подарок представитель МИД РФ. — Но тот, кто знает Дачича, этому не удивится», — добавила она, отметив, что «жилетка» села идеально, хотя мерок с дипломата никто не снимал.